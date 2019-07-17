كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هز زلزال بلغت قوته 4.3 درجة أجزاء من منطقة خليج سان فرانسيسكون ولا توجد تقارير فورية عن اضرار.

وقع الزلزال بعد ظهر الثلاثاء على بعد 9 أميال (14 كم) جنوب برينتوود، كاليفورنيا. ونشر الناس علي وسائل التواصل الاجتماعي انهم شعروا بصدمة حادة في المنطقة الواقعة شرق سان فرانسيسكو، كما ظهرت الآلاف من التقارير عن أشخاص يشعرون بها على موقع المسح الجيولوجي الأمريكي.

وأعقب الزلزال بعد دقائق هزة ارتدادية قوتها 3.5. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من وقوع زلزالين قويين بمنطقة صحراوية نائية في جنوب كاليفورنيا، مما أدى إلى إتلاف المنازل والطرق وتفكيك خطوط الغاز.

