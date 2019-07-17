جدل يُرافق مطعما لايستقبل المغاربة حفاظًا على سمعة المكان.. إدارته لـ”اليوم24″: هناك من يستهدفنَا

اثار مطعم “سلامة مراكش” ،Le Salama Marrakech” “، الواقع في المدينة العتيقة في جامع الفنا وسط مدينة مراكش، جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر عدد من رواد موقع “أنستغرام”، و”فايسبوك” تديونات استنكار، وشجب، قالوا فيها إن المطعم، رفض استقبالهم لتناول العشاء، أو الغداء بداعي أنهم مغاربة، وحفاظًا على سمعة المكان فإن المطعم لا يُرحب إلا بـ “الأجانب السياح”.

“سليمة” شابة مغربية، روت كيفَ أنها شعرت بـ”الخزي، والإهانة”، داخل أروقة المطعم المذكور، وقالت إنها لم تكن تتوقع يومًا أن تعيش حلقة من العنصرية في بلدها، إذ كانت قد حجزت، في 08 فبراير الماضي، في مطعم “سلامة مراكش Le Salama Marrakech” ، إلا أنها فور وصولها إلى المطعم رفقة أصدقاء لها، أخبرهم موظفوه أنه لا يوجد أي حجز باسمهم، وبينما كانوا أمام بابه يستفسرون، وينتظرون، دخل “أوربيون” بكل حرية، ومن دونَ أيّ تحفظ.

وأضافت سليمة: “حينما سألت عن شروط الحجز، أجابني موظف الاستقبال بابتسامة ساخرة”، وتابعت: “كل هذا لأننا مغاربة.. وهم يُريدونَ الأوربيين فقط”.

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“اليوم24” تتبع خيوط التدوينات، فكشف أن حالة “سليمة” ليست الوحيدة، بل إن هناك عددا من التدوينات تتحدث عن حالات مشابهة لواقعتها.

وعلق عدد من الزائرين للمطعم المذكور على صفحته الرسمية، يحتجون على إدارته، وكتب أحدهم: إنه من العار أن تقدموا على هذا الفعل.”.

وفي اتصال لـ”اليوم24″ بإدارة المطعم “- Le Salama Marrakech” قالت مسؤولة عن “الحجز” فيه: ” إن ما صدر حول المطعم يُعد شيئا غريبا، ومثيرًا للفتنة”، مشيرة إلى أن مالكه مغربي، والموظفون العاملون فيه مغاربة، أيضًا، إضافة إلى أنه يوجد في قلب المدينة العتيقة، مؤكدة “أن المطعم يستقبل المغاربة، وجميع الأشخاص”.