مايكروسوفت تغلق خدمة ألعاب الأنترنت بعد 19 سنة

أعلنت مايكروسوفت عزمها إغلاق خدمة ألعاب الأنترنت المسماة (Microsoft Internet Games)، وهي خدمة أطلقتها الشركة، في عام 2000، وسمحت للاعبين بلعب ألعاب مبدعة، مثل لعبة “طاولة الزهر”، ولعبة “الداما” ضد المنافسين عبر الأنترنت.

وكشفت الشركة أنها لم تعد تدعم مجموعة ألعاب الأنترنت التي كانت من العناصر الأساسية لنظام ويندوز منذ 19 عامًا، والتي تعمل حاليًا على أنظمة (Windows XP)؛ و(Windows ME)؛ و(Windows 7).

وبحسب مايكروسوفت سوف تنتهي الخدمة بالنسبة إلى نظامي (Windows XP)؛ و (Windows ME) بحلول 31 يوليوز الجاري، بينما سيتم إيقاف خدمات ألعاب الأنترنت

بالنسبة إلى نظام (Windows 7) في 22 يناير 2020.

وقال فريق ألعاب ويندوز: نحن نقدر كل الوقت، والعاطفة، التي وضعتها في ألعاب مايكروسوفت على الأنترنت، ولقد كان هذا مجتمعًا رائعًا، ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة إلينا، إلى جانب شركائنا في الأجهزة، والبرامج، لاستثمار مواردنا في تقنيات حديثة حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم تجارب جديدة.

ومن المفترض أن تستمر الألعاب في العمل كالمعتاد حتى مواعيد الإغلاق المدرجة أعلاه، إذ لن تكون قابلة للعب بعد ذلك.

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وأوضح الفريق أن الشركة لا تزال ملتزمة بتقديم تجارب ألعاب جذابة، وممتعة، وتأمل في انتقال اللاعبين، والانضمام إلى أي من مجتمعات ألعاب مايكروسوفت الأخرى.

وكانت الألعاب دائمًا جزءًا كبيرًا من تجربة ويندوز، وهي علاقة ركزت عليها مايكروسوفت بشكل خاص مع إصدار (Windows ME) في عام 2000.

وتضمنت هذه الألعاب الأسماء المعتادة، مثل سوليتير العنكبوت، وكاسحة الألغام، إلى جانب سلسلة مكونة من خمس ألعاب يُمكن لعبها على الأنترنت ضد الآخرين.

وعلى الرغم من أن مجموعة ألعاب الأنترنت لم تحدث ثورة في هذه الصناعة، لكنها كانت محببة بالنسبة إلى بعض الناس، وكان اللاعبون يلعبونها عبر الأنترنت لسنوات.

ويؤثر إيقاف التشغيل على الألعاب التالية: