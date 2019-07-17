مئات التلاميذ في ضيافة متحف محمد السادس

استفاد أكثر من 800 تلميذة وتلميذ تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 13 سنة ينحدرون من مؤسسات التعليم العمومي والخاص وآخرون ينتسبون إلى النسيج الجمعوي، من زيارات تربوية لمعرض يقام في متحف محمد السادس للفن المعاصر والحديث بالرباط، بهدف تمكينهم من زيارة هذا المعرض واكتشاف فن الانطباعية، وذلك حسب بلاغ صادر عن المنظمين.

المبادرة تمت في إطار معرض “ألوان الانطباعية، أروع الأعمال الفنية لمتحف أورساي”، الذي يقام من 9 أبريل إلى 31 غشت 2019 والذي شاركت الشركة المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء في العاصمة والمدن المجاورة لها، ريضال، في تنظيمها بتنسيق مع المعهد الفرنسي بالمغرب وجمعية نبتة المغرب. وينحدر التلاميذ المستفيدون من هذه المبادرة من مدن الرباط، سلا والصخيرات – تمارة.

وفيما قامت شركة ريضال، فرع مجموعة فيوليا، بتوفير كل الوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية لتنفيذ مخطط ملائم، قام المعهد الفرنسي بالمغرب من جهته بتحضير البرامج البيداغوجية الضرورية، من قبيل تصميم كتيب خاص بكل طفل، حيث مكنت هذه الأنشطة البيداغوجية المقدمة من اكتشاف أروع الأعمال الفنية لهذا المعرض. شملت كل زيارة ما لا يزيد عن 30 تلميذا تحت إشراف ثلاثة أطر متخصصة تابعة للمعهد الفرنسي بالرباط.

ومكّنت هذه المبادرة التلاميذ المشاركين من الجمع بين زيارة المتحف وخوض تجربة ستظل راسخة في أذهانهم، حيث غادروا المتحف وهم يحملون أفكارا جديدة وفهما جديدا حول فن الانطباعية. كما يهدف هذا المعرض، الذي ينظم تحت الرعاية المشتركة للعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إبراز عمق الصداقة التي تجمع فرنسا والمملكة المغربية ومتانة التعاون المثمر في المجالين الفني والثقافي.