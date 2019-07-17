مصرع طفل عربي سقطت عليه شجرة بمتنـزه جنوبي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي طفل (10 أعوام) من قرية الفرعة بالنقب مصرعه صباح اليوم، الأربعاء، إثر سقوط شجرة كبيرة عليه خلال تواجده مع مجموعة طلاب في متنزة قرب مدينة كريات جات، جنوبي البلاد.

وكانت الطواقم الطبية التي وصلت إلى قد أجرت عمليات إنعاش للطفل في محاولة لإنقاذ حياته، لكنها باءت بالفشل، وأقرت وفاته بالمكان.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث المفجع.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الطفل كان ضمن مجموعة من الطلاب المشاركين في مخيم صيفي.