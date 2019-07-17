مجد الكروم: اتهام شاب بإصابة آخر في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم، الأربعاء، لائحة اتهام وطلب اعتقال لغاية إنهاء الإجراءات القانونية بحق الشاب محمود نصراوي (24 عاما) من مجد الكروم، نسبت إليه تهمة إطلاق النار وإصابة شاب بجروح متوسطة عند مدخل منزله بالقرية.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الجريمة وقعت بتاريخ 26.6.2019 في ساعات الفجر، تلقت الشرطة بلاغا حول إطلاق النار وإصابة شاب بجروح متوسطة وجرى نقله لتلقي العلاج في مستشفى الجليل الغربي بمدينة نهريا. ووصلت إلى المكان قوات الشرطة التي جمعت الأدلة من خلال التحقيقات، وتمكن فريق تحقيق خاص من اعتقال مشتبه به خلال أقل من 24 ساعة، وتم تمديد اعتقال المشتبه به عدة مرات لغاية اليوم".

وبحسب لائحة الاتهام فإن "خلافا عائليا كان بين المتهم والمصاب. وصل المتهم برفقة آخر لم تعرف هويته بعد، وهما ملثمان وبحوزة المتهم مسدس. وقام المتهم بالصعود إلى المنزل وطرق الباب، وعندما فتح الباب قام المتهم بإطلاق النار على الشاب وأصابه بجروح وصفت بأنها متوسطة".