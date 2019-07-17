ميلان يسعى لضم نجم ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن فلادو ليميتش وكيل مودريتش تواجد في مكتب ميلان، الثلاثاء، لمناقشة وضع موكله وإمكانية انتقاله للروسينيري.
وينتهي تعاقد مودريتش (34 عامًا) مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ولم يعد الميرينغي حريصًا على الاحتفاظ به.
ويتمنى ميلان أن يجمع بين مودريتش وأسطورة كرواتيا زفونيمير بوبان في دوره التوجيهي الجديد مع ميلان.
لكن، من المتوقع أن تكون نقطة الخلاف الرئيسية هي راتبه، والذي يبلغ حاليًا 12.5 مليون يورو سنويًا، بما في ذلك المكافآت المرتبطة بالأداء، لذلك يجب تخفيض ذلك المبلغ بشكل كبير.
وكان ميلان قد تعاقد مع الظهير الإسباني ثيو هرنانديز لاعب ريال مدريد هذا الصيف، كما أن هناك محاولات للتعاقد مع داني سيبايوس أيضًا.
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