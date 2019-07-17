برشلونة يضع خطة جديدة لضم نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني يواصل مساعيه مقابل باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل استعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن خطة جديدة لإدارة البارسا، من أجل استعادة نيمار بصفقة تبادلية.
وأشارت إلى أن مسؤولي النادي الكاتالوني، رحبوا بالاستغناء عن لاعب الوسط الكرواتي، إيفان راكيتيتش، والنجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، مقابل انضمام نيمار.
ولم تكتف إدارة البارسا بالمبادلة فقط، بل طرحت أيضا مبلغا ماليا قيمته 40 مليون يورو، إضافة إلى كوتينيو وراكيتيتش.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد طرحت أسماء أخرى ضمن هذه الصفقة، مثل صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت وعثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أمس، أن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، لم يقبل عرض برشلونة لضم نيمار، مقابل ديمبلي وكوتينيو بالإضافة إلى 36 مليون إسترليني.
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