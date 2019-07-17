مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق جنوبي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي سائق دراجة نارية (16 عاما) مصرعه في حادث طرق بين شاحنة ودراجة نارية، وقع على شارع رقم 40 "مفرق القسطينة" جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وكانت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان قد أجرت عمليات إنعاش للشاب في محاولة لإنقاذ حياته، لكنها أعلنت وفاة المصاب بعد أن فشلت محاولات إنعاشه. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن 176 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، بينهم 17 ضحية في الأسبوعين الأخيرين. وبلغ عدد الضحايا العرب الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام 49 شخصا 5 منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين.