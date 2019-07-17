مصرع شاب من كفر قاسم في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب يزيد قاسم أبو فاضل (22 عاما) من كفر قاسم مصرعه في حادث دهس، فجر اليوم الأربعاء.
وبحسب المعلومات المتوفرة، كان الشاب في عمله حيث تعطلت سيارته بالقرب من مفرق الفريديس- بردس حنا، وعندما خرج منها صدمته سيارة ما تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة توفي على إثرها في المستشفى، صباح اليوم.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث واستدعت سائق السيارة (24 عاما) الضالع بالدهس للتحقيق، وتمّ جمع أدلة من مكان الحادث.
هذا، وسادت حالة من الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء ضحية الحادث، فيما توافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها المفجع.
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