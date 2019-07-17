كفر مندا: 12 معتقلا على خلفية الشجار العنيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 12 مشتبها بالتورط في الشجار العنيف الذي وقع بين عائلتين في كفر مندا، مساء أمس الثلاثاء.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب الشرطة تمديد اعتقال 8 من المشتبه بهم على ذمة التحقيق اليوم، الأربعاء.
ووقع الشجار العنيف بين عشرات الشبان في كفر مندا، مساء أمس الثلاثاء، تمّ فيه إلقاء المفرقعات والحجارة، ما تسبب بحالة غضب وتفاقم التوتر والقلق بين أهالي البلدة.
وسادت حالة من الغضب بين الأهالي في البلدة بسبب تكرار هذه الشجارات دون عدم السيطرة عليها في كل مرة.
يذكر أن كفر مندا شهدت أجواء مشحونة واعتداءات على المواطنين الآمنين وحرمات البيوت، على خلفية الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها البلدة.
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