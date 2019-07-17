اللواء منصور: ماحدث في إيطاليا يؤكد امتداد دور قطر المشبوه لتهديد دول العالم

أكد مؤسس المخابرات القطرية، اللواء محمود منصور،أن ما حدث في إيطاليا وضبط الصاروخ بحوزة تلك الجماعات وهو صاروخ يستخدم في قطر وبحالة جيدة، يؤكد الدور القطري وامتداده المشبوه لتهديد أمن وسلامة دول العالم.

Advertisements

وأشار منصور في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء إلى أنه لا شك في الدور الذي تلعبه الدوحة في أوروبا من خلال دعم وتمويل الجماعات المتطرفة، الأمر الذي تثبته الكثير من الأدلة.

مشدداً على أن الدوحة تمثّل أكبر الداعمين للإرهاب في العالم، وتستخدم المتطرفين لتحقيق أهدافها، وهو ما اتضح من خلال قضايا ضبطت داخل مصر ودول أخرى، والأحراز والاعترافات المسجلة للمدانين بالصوت والصورة، والتي كشفت عن أن المحرك الرئيسي للعمليات الإرهابية هي قطر وتركيا بالتخطيط من جهات أخرى.

وشدد مؤسس المخابرات القطرية، على ضرورة تغيير الواقع الآن على الساحة الدولية والمسؤولية تجاه الإرهاب والدول الداعمة له، في إشارة إلى مسؤولية المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب والدول الداعمة له بآليات واضحة وصريحة.