شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات ضخمة للنظام تصل ريف حماة والان مع التفاصيل

وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة لقوات النظام السوري إلى جبهات ريف حماة، مساء أمس الثلاثاء، وفق ما أوردت المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد في بيان، وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها لمعسكر جورين، الواقع بريف حماة الغربي، والذي تتخذه قوات النظام والمسلحين الموالين لها قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية بريف حماة.

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وبحسب البيان، "تتألف هذه التعزيزات من دبابات، ومدافع ثقيلة، وعشرات السيارات المحملة بالجنود".

وعلى صعيد متصل، أشار المرصد إلى "قصفت الفصائل الإسلامية والمجموعات الجهادية تمركزات قوات النظام في كل من معسكر جورين وقرى الحميرات وتل هواش، كما قصف "الحزب الإسلامي التركستاني" بالمدفعية الثقيلة حشود مجنزرات لقوات النظام تم رصدها في سهل الغاب ضمن الريف الحموي".

وكان المرصد السوري ذكر أمس الثلاثاء، مقتل عنصر من قوات النظام وجرح آخرين بقصف صاروخي استهدف قرية جورين الخاضعة لسيطرة النظام السوري في ريف حماة الغربي.