شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل الكهرباء في حضرموت.. أزمات مختلقة لا أمل لخلاصها والان مع التفاصيل

كشفت مصادر محلية تابعها إن شركة بترومسيلة تزود شركتي الكهرباء في حضرموت بمادة الديزل يومياً بنحو (150 ألف) لتر بسعر (40) ريالاً يمنياً.

وأكدت المصادر أن "بترومسيلة" تزود أيضاً شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت بمادة الديزل بنحو (600 ألف لتر) يومياً بسعر (180) ريالا يمنيا للتر الواحد.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الشركة ملتزمة بتوفير الديزل لمؤسسة الكهرباء وشركة النفط حسب الاتفاق المبرم مع السلطة المحلية في مايو 2016م وبالرغم من مديونة الشركتين الكبيرة لـ"بترومسيلة".

وأوضحت المصادر أن شركة النفط تقوم ببيع الديزل على المحطات بزيادة في اللتر الواحد تفوق (90) ريالاً يمنياً من أصل (180) ريالا، وقدر الفارق في الشهر الواحد بنحو "مليار وخمسمائة مليون ريال يمني".

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مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على أن يتم تخصيص الفارق لدعم وقود الكهرباء في الساحل والوادي وفق وثيقة العقد.

واستغربت المصادر من التكتم الشديد من جانب السلطة المحلية بالمحافظة وشركتي النفط والكهرباء حول توزيع الديزل، والهجمة الكبيرة التي شنت على الشركة الوطنية التي تشغل حالياً كهرباء الوادي بقدرة (75) ميقا من المحطة الغازية في القطاع العاشر، وتأسيس أنابيب نقل الغاز المنزلي لمنازل المواطنين الذي يجري العمل عليه حالياً.

وطالبت السلطات الحكومية بتوضيح الكميات الواصلة يومياً من شركة بترومسيلة إلى الكهرباء والنفط والفوارق المحصلة والإيرادات التي تجنيها بالسعر التجاري، وإيضاح مديونية الكهرباء والنفط للشركة.

وكان اجتماع عقد بالمكلا مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت، حمل شركة بترومسيلة مسؤولية انقطاعات التيار الكهربائي على المواطنين في المحافظة لعدم دعم مكائن الكهرباء بالديزل والمازوت، وهو ما نفته الشركة.