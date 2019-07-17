شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني وقوى التغيير يوقعان على الاتفاق السياسي والان مع التفاصيل

وقع المجلس العسكري السوداني، وقوى التغيير ، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي.

وفي مؤتمر صحفي تم الاعلان عن التوقيع بالأحرف الأولى من الاتفاق السياسي.

ووفق متابعة "اليمن العربي"، تم التوقيع على الاتفاق السياسي بحضور الوسيط الافريقي.

كما حضر التوقيع على الاتفاق السياسي الوسيطين الافريقي والإثيوبي

وقال المبعوث الافريقي، إن الاتفاق كبير جدا ويفتح عهدا جديدا.

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وبين المبعوث الافريقي، أن الاتفاق يفتح باب المصادقة على مرسوم دستور للمرحلة الانتقالية

وذكر المبعوث الإثيوبي، هذا الشعب العظيم يستحق هذا اليوم التاريخي.

من جانبها قالت قوى التغيير: نريد وطنا مستقرا وأن يشعر كل مواطن بأنه حر"

وقال نائب المجلس العسكري السوداني "حميدتي" وقعنا بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي

وأضاف "الاتفاق السياسي يفتح بابا جديدا من الشراكة مع قوى التغيير".

وتأجل التوقيع على الإعلان الدستوري ليوم الجمعة المقبل