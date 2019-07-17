الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت تدعو إلى عدم الأضرار بمصالح المواطنين

دعت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت، كافة المواطنين بمدينة المكلا والمدن الأخرى، بالالتزام بالهدوء وعدم الأضرار بالمصالح العامة ومصالح المواطنين.

واعتبرت الأجهزة الأمنية، أن قطع الطرق واحراق الإطارات فيها طريقة غير حضارية، للتعبير عن احتجاجهم المشروع ضد تردي الخدمات .

Advertisements

وأوضحت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت، بأنها تقدر المطالب المشروعة للمواطنين، ومطالبهم بتحسين الخدمات ومنها الكهرباء، التي أصبحت مشكلة تؤرق الجميع ، الا انها دعت إلى اختيار الوسائل الحضارية للتعبير عن هذه المطالب، بعيداً عن أي ممارسات خارجة عن النظام والقانون.

مؤكدة على أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية، والوكيل الاول للمحافظة الشيخ عمرو علي بن حبريش تبذل جهودا متواصلة، في سبيل تحقيق انفراجه لهذه الأزمة، وهو الأمر الذي يتطلب وقوف الجميع إلى جانبهم ودعم جهودهما.

ونبهت الأجهزة الأمنية، كافة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر، ممن يندسون في أوساطهم مستغلين بذلك مطالبهم المشروعة، وتجييرها لأهداف تخدم مصالحهم وأجندتهم، وزرع الفتنة، أو بما يؤدي إلى التخريب والاضرار بالمصالح العامة والخاصة للمواطنين.