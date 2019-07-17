شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: التوقيع على اتفاق سياسي "بعد قليل" والان مع التفاصيل

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني في نبأ عاجل، صباح اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير سيوقعان بعد قليل على الاتفاق السياسي.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بدأه وفدا المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء أمس الثلاثاء، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي.