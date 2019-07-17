شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: التوقيع على اتفاق سياسي "بعد قليل" والان مع التفاصيل
أعلن التلفزيون الرسمي السوداني في نبأ عاجل، صباح اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير سيوقعان بعد قليل على الاتفاق السياسي.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بدأه وفدا المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء أمس الثلاثاء، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: التوقيع على اتفاق سياسي "بعد قليل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.