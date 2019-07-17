شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: سيكتب التاريخ أن الدعم الإماراتي لليمن ضد المُخطط الإيراني والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "في مناسبة جديدة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يمثله اليمن من أهمية للمنطقة والأمة جمعاء، وذلك خلال استقبال معالي سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب في اليمن الشقيق مبيناً سموه أن أمن وسلامة واستقرار الشعب اليمني وبسط الشرعية فوق كامل الأراضي اليمنية يعتبر من الأولويات والثوابت الراسخة للإمارات منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”".

وتابعت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء وأضاف سموه خلال اللقاء أن الروابط الأخوية التاريخية تدفع الإمارات لاستكمال جهود استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

ومضت "هذا هو موقف الدولة الثابت من اليمن والشعب الشقيق الذي تربطنا به أواصر الأخوة التي لا تضعف ولا تهتز، وحرصاً على مصلحة بلد يتعرض لعدوان غادر وغاشم ومحاولة انقلابية تستهدف سيادته وقراره المستقل وحاضر ومستقبل أجياله".

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وشددت أنه "لن تكون الإمارات يوماً إلا حريصة على مصالح وسلامة الدول الشقيقة والصديقة متبنية القضايا المحقة والعادلة، تعمل لأجلها وتنتصر لمناشداتها وتؤكد حقوقها الثابتة داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته التامة والقيام بدوره الواجب في دعم الشعوب في محنتها خاصة جراء ما يحاك ضدها من مؤامرات وما تتعرض له من مخاطر جراء الأطماع الخارجية".

وبينت أن "الموقف الإماراتي أكدته الأمم المتحدة قبل أيام بإعلان تصدر الإمارات للمانحين الدوليين للشعب اليمني والاستجابة لخطة الأمم المتحدة، وهو ليس جديداً فمنذ عقود كانت الدولة خير داعم للأشقاء وعملت دائماً على دفع عجلة التنمية والتخفيف من كل ما يعانيه الشعب الشقيق، ولاشك أن التركيز على المشاريع الخدمية وإعادة تأهيل ما دمره الانقلابيون بقصفهم واستهدافهم المباشر لجميع المنشآت الأساسية والضرورية كالمدارس والمستشفيات وصوامع الحبوب ومحطات الكهرباء والماء وحتى المساجد، وكان الهدف منه التضييق على الشعب اليمني الرافض للانقلاب وأدواته ومن يقفون خلفه ويعملون على سلخه عن محيطه الخليجي الأصيل وأمته العربية، ضمن مخطط عدواني توسعي لم يتوقف يوماً منذ العام 1979 تقوم به إيران وتعمل على التوغل في كل دولة تشهد أحداثاً أو ظروفاً صعبة.

واختتمت:"سوف يكتب التاريخ كيف أن الدعم الإماراتي المتواصل، والذي يشهد زخماً أكبر على الصعد كافة كيف كان له أفضل الأثر في إنقاذ اليمن وتجنيب شعبه الويلات التي سيعانيها طويلاً، لكن تلبية نداء الواجب والمسارعة لإنقاذ الشقيق ضمن التحالف العربي كان ترسيخاً لموقف لا يتغير وسيبقى ثابتاً إيماناً بما يجمع البلدين والإدراك العميق للمخاطر التي تهدد الأمة وضرورة مواجهتها".