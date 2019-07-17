حميدتي: الاتفاق مع "الحرية والتغيير" بداية مسار جديد بحياة السودانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حمديتي"، إن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بداية مسار جديد في حياة الشعب السوداني.

وأضاف "حمديتي" أن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير أتى نتيجة نقاش مستمر وجاد.



وتقدم نائب رئيس المجلس العسكري بالتحية لكل الوسطاء الذين ساهموا في إنجاز هذا الاتفاق السياسي.

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كان المجلس العسكري الانتقالي قد وقع الوثيقة الأولى من اتفاق السودان السياسي مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد جلسة تفاوض استمرت لأكثر من 12 ساعة.

وقال الوسيط الأفريقي إننا شهدنا التوقيع على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مضيفا أن الاتفاق السياسي يشكل نقطة حاسمة في إطار التوافق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

يذكر أن طرفي الحوار السوداني قد اجتمعا مساء الثلاثاء في الخرطوم، لإقرار وثيقة الاتفاق الدستوري، حيث أعلن من قبل تأجيل هذه الجلسة مرتين على التوالي، بعد أن طلبت قوى الحرية والتغيير مهلة 48 ساعة، لإكمال مشاوراتها حول وثيقة الإعلان الدستوري، واتفق الطرفان خلال جلسة محادثات الجمعة الماضي، على الشق الأساسي الخاص بالوثيقة.