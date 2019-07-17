توقيف رئيس بيرو الأسبق بأمريكا على خلفية اتهامات بالفساد

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/7/17 11:03 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس بيرو الأسبق أليخاندرو توليدو
أعلنت سلطات بيرو أن الرئيس الأسبق أليخاندرو توليدو تم توقيفه في الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب طلب تسليم من سلطات بلاده بتهمة الفساد.
وتوليدو (73 عاما) مُتّهم بالضلوع في فضحية شركة "أودبريخت" البرازيلية التي قام فيها عملاق البناء بدفع مئات ملايين الدولارات رشاوى في أنحاء أمريكا الجنوبية لضمان الحصول على عقود أعمال بناء حكومية ضخمة.
وأعلن مكتب المدعي العام البيروفي عبر الحساب الرسمي على "تويتر" أن توليدو اعتقل صباح الأربعاء بموجب طلب تسليم، في الولايات المتحدة.
وكان قد وجه الاتهام رسميا لتوليدو بتلقي مبلغ 20 مليون دولار من "أودبريخت" لمنحها عقد بناء الطريق السريع الذي يربط بيرو بالبرازيل.
كما أنه متهم باستغلال النفوذ والتواطؤ وغسل الأموال على حساب الدولة البيروفية.
وينفي توليدو الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2006، جميع التهم.
وقال محاميه هربيترتو بينيتيز لوسائل إعلام إن توقيفه "لا يعني أنه تمت الموافقة على تسليمه، إنها بداية عملية تسليم بأيدي الولايات المتحدة".
ويمكن أن تستغرق عملية التسليم ما بين 6 و8 أشهر، بحسب خبراء.
وفي مارس/آذار وقّع رجل الأعمال "البيروفي-الإسرائيلي" جوزف مايمان صديق توليدو، اتفاق تعاون مع المدعي العام البيروفي قال فيه إن شركة "أودبريخت" حولت 35 مليون دولار إلى حساباته كرشاوى للرئيس الأسبق، بحسب تقارير أوردتها وسائل إعلام.
وفتح المدعون في بيرو تحقيقا بشأن توليدو ورئيسين سابقين آخرين هما بيرو بابلو كوجينسكي وآلان جارسيا، في حزيران/يونيو 2018.
وانتحر جارسيا في أبريل/نيسان لدى وصول الشرطة إلى منزله لاعتقاله بتهمة غسل الأموال.
ويخضع كوجينسكي البالغ من العمر 80 عاما، للإقامة الجبرية في منزله، وهو متهم أيضا بغسل الأموال.
كما وجهت السلطات في بيرو اتهامات لرئيس سابق رابع هو أولانتا هومالا وزوجته نادين هيريديا، في مايو/أيار في شبهة غسل الأموال.
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