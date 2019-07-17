"الدوما" يطالب بتعديل الدستور للمشاركة في تشكيل حكومة روسيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترح رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين تغيير الدستور من أجل إصلاح الاختلالات في السلطة -على حد وصفه-.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأربعاء، أن فولودين قال في الصحيفة الرسمية للمجلس إنه يتعين أن يشارك مجلس "الدوما" في تشكيل الحكومة "على الأقل المشاركة في المشاورات".
يشار إلى أن البرلمان يقوم حاليا بالموافقة فقط على ترشيح الرئيس لمن يشغل منصب رئيس الوزراء في روسيا.
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