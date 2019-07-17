تأهب في تايوان مع اقتراب العاصفة المدارية "داناس"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تايبيه

ذكر مسؤولون أن تايوان أعلنت حالة التأهب اليوم الأربعاء مع اقتراب العاصفة المدارية داناس، حيث يتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة غدا الخميس.

وأصدر مكتب الطقس المركزي في تايوان تحذيرا خاصا باليابسة من "داناس" الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (03:30 بتوقيت جرينتش)، بعد 12 ساعة من إصداره تحذيرا بحريا.

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ويتحرك مركز العاصفة داناس الذي يقع حاليا على بعد 470 كلم من جنوب شرق تايوان، بسرعة تقارب 18 كلم في الساعة في اتجاه الشمال الغربي باتجاه شبه جزيرة هنجتشون جنوب تايوان.

وقال المكتب إن العاصفة التي من المتوقع أن تبعد 140 كلم فقط عن جنوب تايوان صباح الخميس ستؤثر على الطقس المحلي.

وتم إجلاء أكثر من ألفي سائح من الجزيرة الخضراء (جرين آيلاند)، قبالة مدينة تايتونج جنوب شرق تايوان اليوم الأربعاء. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أنه ستُعلق خدمة العبارات في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء والخميس.

ومن المتوقع أن تؤثر داناس على الأجزاء الشمالية من الفلبين يومي الأربعاء والخميس، مع مخاطر حدوث فيضانات هناك.