أكّدت مصادر نيابيّة لصحيفة "الحياة"، أنّ "باستثناء بعض المداخلات القيّمة خلال جلسات مناقشة بنود ​الموازنة​ العامة للعام 2019، الّتي سلّطت الضوء على مكامن الهدر و​الفساد​، فإنّ الموازنة ستجد طريقها إلى الإقرار بأغلبيّة أعضاء ​مجلس النواب​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر نيابية للحياة: الموازنة ستجد طريقها إلى الإقرار بأغلبية أعضاء المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.