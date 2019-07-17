شدياق: هناك تعجب أن يكون الرد فقط على عدوان وكنا نأمل أن يؤخذ بطروحاتنا البنيوية

ركّزت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، على أنّ "​الموازنة​ تشهد نقاشًا طويلًا، إذ ليس هناك من فريق يوافق على كلّ بنودها، والجميع يسجّلون اعتراضاتهم إزاءها"، لافتةً إلى أنّ "​حزب القوات اللبنانية​" قد قدّم طروحاته ولم يتمّ الأخذ بها، وكنّا نأمل من ​لجنة المال والموازنة​ أن تأخذ بها، ولكن بما أنّها لم تأخذ بها فقد قرّرنا عدم التصويت".

ورأت في حديث صحافي، أنّ "الجلسة النيابية المسائية لمناقشة موزانة 2019 كانت متوتّرة أكثر من اللزوم"، مؤكّدةً أنّ "القوات اللبنانية" لا تصوّب على ​الوضع الاقتصادي​ والمالي، ولا تتمنّى أن يتأثّر هذا الوضع سلبًا. لقد كان هناك تعجّب أن يكون الرد فقط على رئيس كتلة "القوات" النائب ​جورج عدوان​، في وقت سمعنا منذ الصباح مداخلات لعدد من النواب تضمّنت انتقادات كثيرة".

وشدّدت شدياق على أنّ "أملنا كان كبيرًا في أن تؤخذ طروحات "القوات" البنيوية على محمل الجد لخفض العجز، لأنّنا نرفض الترقيعات الصغيرة".