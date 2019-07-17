النشرة: اضراب شامل بمخيم عين الحلوة احتجاجا على قرار وزارة العمل بحق الفلسطينيين

افاد مراسل "النشرة" في صيدا بانه "لليوم الثاني على التوالي عم الإضراب الشامل مخيم عين الحلوة، حيث جرى اقفال مداخله بالاطارات المشتعلة ومنع ادخال اي من المواد الغذائية والتموينية احتجاجا على قرار وزارة العمل بحق المؤسسات والعمال الفلسطينيين."، مشيراً إلى أنه "فيما اقفلت المحال والمؤسسات التجارية، شهدت مداخل المخيم وقفات احتجاجية غاضبة طالبت وزير العمل بالتراجع الفوري عن قراره".
وكانت مدينة صيدا قد شهدت ليلا، مسيرة سيارات جابت شوارعها تضامنا مع العمال الفلسطينيين تبعها اقدام عدد من الشبان على قطع الطريق عند البوابة الفوقا بالإطارات المشتعلة ومحاولة عدد منهم قطع الطريق عند دوار القدس حيث احرقوا الإطارات المشتعلة.
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