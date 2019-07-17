النشرة: اضراب شامل بمخيم عين الحلوة احتجاجا على قرار وزارة العمل بحق الفلسطينيين

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بانه "لليوم الثاني على التوالي عم الإضراب الشامل ​مخيم عين الحلوة​، حيث جرى اقفال مداخله بالاطارات المشتعلة ومنع ادخال اي من المواد الغذائية والتموينية احتجاجا على قرار ​وزارة العمل​ بحق المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين."، مشيراً إلى أنه "فيما اقفلت المحال والمؤسسات التجارية، شهدت مداخل المخيم وقفات احتجاجية غاضبة طالبت وزير العمل بالتراجع الفوري عن قراره".

وكانت ​مدينة صيدا​ قد شهدت ليلا، مسيرة سيارات جابت شوارعها تضامنا مع العمال الفلسطينيين تبعها اقدام عدد من الشبان على قطع الطريق عند البوابة الفوقا بالإطارات المشتعلة ومحاولة عدد منهم قطع الطريق عند ​دوار القدس​ حيث احرقوا الإطارات المشتعلة.