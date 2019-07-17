السنيورة عرض الأوضاع العامة مع وفد المستقبل - الجنوب

استقبل رئيس الحكومة الاسبق ​فؤاد السنيورة​ في مكتبه في الهلالية صيدا وفدا من منسقية ​تيار المستقبل​ في الجنوب تقدمه المنسق العام الدكتور ​ناصر حمود​ ومنسق دائرة صيدا امين الحريري وضم المسؤول التنظيمي فارس حريري واعضاء مكتب ومجلس المنسقية .

وكان اللقاء مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة في البلاد لا سيما زيارة رؤساء الحكومات السابقين مؤخرا الى ​المملكة العربية السعودية​ والتي قام بها الرئيس السنيورة و الرئيسين ​تمام سلام​ و​نجيب ميقاتي​ واهمية هذه الزيارة لما فيه المصلحة اللبنانية الوطنية.

كما وكانت جولة أفق على مجمل القضايا المتعلقة بموضوع إقرار الموازنة لدفع العجلة الاقتصادية وعمل ​المؤسسات الدستورية​ لمواجهة التحديات على كافة الصعد.

كذلك توقف المجتمعون عند ما تشهده البلاد من تحركات مناهضة لقرارات ​وزارة العمل​ فيما يختص بالعمال الفلسطينيين وضرورة معالجة هذه القضية بالأطر المناسبة بما يحفظ حق الجميع ولا يشكل خرقا للقوانين.