السنيورة عرض الأوضاع العامة مع وفد المستقبل - الجنوب

استقبل رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة في مكتبه في الهلالية صيدا وفدا من منسقية تيار المستقبل في الجنوب تقدمه المنسق العام الدكتور ناصر حمود ومنسق دائرة صيدا امين الحريري وضم المسؤول التنظيمي فارس حريري واعضاء مكتب ومجلس المنسقية .
وكان اللقاء مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة في البلاد لا سيما زيارة رؤساء الحكومات السابقين مؤخرا الى المملكة العربية السعودية والتي قام بها الرئيس السنيورة و الرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتي واهمية هذه الزيارة لما فيه المصلحة اللبنانية الوطنية.
كما وكانت جولة أفق على مجمل القضايا المتعلقة بموضوع إقرار الموازنة لدفع العجلة الاقتصادية وعمل المؤسسات الدستورية لمواجهة التحديات على كافة الصعد.
كذلك توقف المجتمعون عند ما تشهده البلاد من تحركات مناهضة لقرارات وزارة العمل فيما يختص بالعمال الفلسطينيين وضرورة معالجة هذه القضية بالأطر المناسبة بما يحفظ حق الجميع ولا يشكل خرقا للقوانين.
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