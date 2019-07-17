حنكش استغرب المسرحية أمس بمجلس النواب حول الموازنة: كفى انفصاما في الشخصية

أعرب عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، عن استغرابه ما سمّاه "المسرحية الّتي حصلت أمس في ​مجلس النواب​ حول مشروع ​الموازنة​، وكان أبطالها هم أنفسهم كاتبوه، حيث رجموه ولكنّهم في النهاية سيصوّتون عليه".

وأوضح في حديث صحافي، "أنّنا مرتاحون في موقعنا لأنّنا نعرف ما نريد ونعرف كيف سندلّ إلى التجاوزات، فعلى المؤتمنين على القوانين و​الدستور​ أن يحترموا المهل، وإذا لم يحترموا القوانين والدستور، فلا يحقّ لهم أن يطلبوا من الناس أن يدفعوا ​الضرائب​ والرسوم المفروضة عليهم. وإذا لم يكن المسؤول هو المثل الأعلى، يذهبون إلى ارتكاب التجاوزات، "خلصنا بقا".

وسأل حنكش: "كيف لنا أن نصدّقهم في أنّهم سيقرّون قطع الحساب بعد ستة أشهر، بعدما كانوا وعدونا بإقراره مع الموازنة الآن؟ كفى انفصامًا في الشخصيّة".