قوى الأمن: تدابير سير بين 18 تموز و10 آب لمناسبة إقامة مهرجانات بيت الدين

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "لمناسبة إقامة "مهرجانات ​بيت الدين​" وتسهيلًا لحركة وصول ومغادرة المشاركين إلى ​قصر بيت الدين​، تُتّخذ اعتبارًا من الساعة 17:00 وحتّى الساعة 24:00 من تواريخ 18، 20، 24، 25، 26 و30 تموز 2019، و1، 2، 3، 6، 8 و10 آب 2019، تدابير السير الآتية:

- تحويل السير المتّجه من ​دير القمر​ باتجاه بيت الدين عند مثلث ​معاصر بيت الدين​، إلى بلدات بتلون وعين وزين و​بقعاتا​، ويُسمح فقط بمرور المشاركين في المهرجانات، حيث يجري توجيههم لركن سياراتهم في محيط دوار ​بعقلين​، وإحضارهم إلى موقع المهرجانات بواسطة حافلات صغيرة.

- قطع السير المتّجه من وادي دير القمر طريق بيت الدين القديم، عند جسر وادي الدير.

- تحويل السير المتّجه من بقعاتا عند دوار بعقلين نحو بلدة بعقلين".

وطلبت في بيان، من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".