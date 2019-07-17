أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "لمناسبة إقامة "مهرجانات بيت الدين" وتسهيلًا لحركة وصول ومغادرة المشاركين إلى قصر بيت الدين، تُتّخذ اعتبارًا من الساعة 17:00 وحتّى الساعة 24:00 من تواريخ 18، 20، 24، 25، 26 و30 تموز 2019، و1، 2، 3، 6، 8 و10 آب 2019، تدابير السير الآتية:
- تحويل السير المتّجه من دير القمر باتجاه بيت الدين عند مثلث معاصر بيت الدين، إلى بلدات بتلون وعين وزين وبقعاتا، ويُسمح فقط بمرور المشاركين في المهرجانات، حيث يجري توجيههم لركن سياراتهم في محيط دوار بعقلين، وإحضارهم إلى موقع المهرجانات بواسطة حافلات صغيرة.
- قطع السير المتّجه من وادي دير القمر طريق بيت الدين القديم، عند جسر وادي الدير.
- تحويل السير المتّجه من بقعاتا عند دوار بعقلين نحو بلدة بعقلين".
وطلبت في بيان، من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير بين 18 تموز و10 آب لمناسبة إقامة مهرجانات بيت الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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