الريس: سيكون حساب البعض عسيراً أمام التاريخ والرأي العام ومحكمة الضمير

أكد مفوض الإعلام في ​الحزب "التقدمي الاشتراكي"​ ​​رامي الريس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "سيكون حساب البعض عسيراً أمام التاريخ والرأي العام و​محكمة​ الضمير".

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