اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "اذا كانت ​الحكومة​ بما تمثل من مكونات سياسية غير قادرة على الاجتماع لتمرير قطع الحساب و لو لسنة 2017 للحفاظ على الحدود الدنيا من ​الدستور​ والقانون متجاوزين الخلافات، فأي ثقة تفتشون عنها لإعادة بناءها بين اللبنانيين ودولتهم، من حق الناس ان تكفر بكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: اي ثقة تفتش عنها الحكومة اذا كانت غير قادرة على الاجتماع لتمرير قطع الحساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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