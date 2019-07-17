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كلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية تُعفي المتفوّقين في شهادة الثانوية العامّة من امتحانات الدخول إليها

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اعلنت كلية التكنولوجيا في ​الجامعة اللبنانية​ عن إعفاء الطلاب الحائزين على معدّل 15∕ 20 وما فوق في شهادة الثانوية العامة اللبنانية للعام 2019 من الخضوع لامتحانات الدخول إلى الكلية للعام الجامعي 2019 – 2020.

ودعت الكلية الطلاب الراغبين في التسجيل فيها بفرعيها الأول والثاني إلى الحضور إلى الكلية وإيداع قسم شؤون الطلاب نسخة مصدّقة عن الشهادة الرسمية إذا حصل الطالب عليها أو نسخة عن النتيجة الصادرة عن موقع ​وزارة التربية​ الإلكتروني لتسجيل اسمه وحفظ حقّه في التسجيل عند تحديد مواعيد ذلك لاحقًا. أما الطلاب الذين سبق وتقدموا بطلبات الاشتراك في مباراة الدخول فعليهم الحضور إلى الكلية وإبراز نسخة عن الشهادة الرسمية أو النتيجة الرسمية لإعفائهم من المباراة وحفظ حقهم في التسجيل.

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