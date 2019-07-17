الوفد النيابي اللبناني التقى في واشنطن رئيسة مجلس النواب الاميركي

التقى الوفد النيابي اللبناني برئاسة النائب علي بزي في واشنطن، رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي الذي نقل اليها رسالة شفهية من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري.
وحملت بيلوسي الوفد اللبناني رسالة تقدير واحترام لدولة الرئيس بري.
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