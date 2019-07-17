الوفد النيابي اللبناني التقى في واشنطن رئيسة مجلس النواب الاميركي

التقى ​الوفد النيابي​ اللبناني برئاسة النائب ​علي بزي​ في ​واشنطن​، رئيسة ​مجلس النواب الاميركي​ ​نانسي بيلوسي​ الذي نقل اليها رسالة شفهية من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ ​نبيه بري​. وحملت بيلوسي ​الوفد اللبناني​ رسالة تقدير واحترام لدولة الرئيس بري.

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