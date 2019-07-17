ارسلان: فليدعو الحريري لجلسة لبحث المجلس العدلي بقضية محاولة اغتيال الغريب

أكد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ "أننا لسنا مع تعطيل الحكومة، فليدعو رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى جلسة لبحث ​المجلس العدلي​ وإقراره بقضية محاولة اغتيال وزير في ​الحكومة اللبنانية​ بكمين مسلّح، ولتأخذ الأمور مسارها الطبيعي وليكن الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية لحماية السّلم الأهلي ومنع التعرّض ل​أمن الدولة​".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت ارسلان إلى أن "التسويف لن يجدي نفعاً والحلول السياسية غير قابلة للبحث على حساب دم الناس وقاتل الناس الذي يتباهى بأكتافه حسابه عسير وآت ولن يموت حق وراءه مطالب".