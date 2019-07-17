أكد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان "أننا لسنا مع تعطيل الحكومة، فليدعو رئيس الحكومة سعد الحريري الى جلسة لبحث المجلس العدلي وإقراره بقضية محاولة اغتيال وزير في الحكومة اللبنانية بكمين مسلّح، ولتأخذ الأمور مسارها الطبيعي وليكن الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية لحماية السّلم الأهلي ومنع التعرّض لأمن الدولة".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت ارسلان إلى أن "التسويف لن يجدي نفعاً والحلول السياسية غير قابلة للبحث على حساب دم الناس وقاتل الناس الذي يتباهى بأكتافه حسابه عسير وآت ولن يموت حق وراءه مطالب".
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: فليدعو الحريري لجلسة لبحث المجلس العدلي بقضية محاولة اغتيال الغريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.