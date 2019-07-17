أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "أننا لم نتلق رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين التفاوض"، مشيرةً إلى أن "الايرانيين أمام خيار التفاوض أو البقاء تحت العقوبات"، لافتةً إلى "‘ننا سنقوم دوما بكل ما في وسعنا مع حلفائنا لضمان حرية الملاحة".
وشددت على "إننا لن نتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز"، موضحةً أن "المستهدفين بالعقوبات في لبنان يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: المستهدفون بالعقوبات بلبنان يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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