الخارجية الأميركية: المستهدفون بالعقوبات بلبنان يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية

أكدت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ "أننا لم نتلق رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين التفاوض"، مشيرةً إلى أن "الايرانيين أمام خيار التفاوض أو البقاء تحت العقوبات"، لافتةً إلى "‘ننا سنقوم دوما بكل ما في وسعنا مع حلفائنا لضمان حرية الملاحة".

وشددت على "إننا لن نتسامح مع التهديدات الإيرانية في ​مضيق هرمز​"، موضحةً أن "المستهدفين بالعقوبات في ​لبنان​ يعملون على تقويض ​الحكومة اللبنانية​".