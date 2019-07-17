الغارديان: ترامب يريد دفع الولايات المتحدة لماضيها العنصري

لفتت صحيفة "الغارديان" في افتتاحيتها بعنوان "ترامب يريد دفع ​الولايات المتحدة​ لماضيها العنصري، ويجب على الناخبين دفعها للأمام"، الى ان "أجندة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعيد الولايات المتحدة نصف قرن إلى الوراء، إلى العصر الذي كان فيه الزعماء المنتخبون يتحدثون عن تفوق الرجل الأبيض".

ولفتت الصحيفة البريطانية الى إن ترامب يخفق في فهم، أو يتجاهل، واحدة من القواعد الرئيسة لبلاده وهي أن الناس لا يجب أن يميز بينهم على أساس لون بشرتهم أو عرقهم. ورات أن ترامب لا يعتبر إلا البيض مواطنين حقيقيين للولايات المتحدة، بينما ينظر إلى ​المهاجرين​ والأعراق الأخرى على أنهم عابرون.

واوضحت أن الأمر لم يأت كمفاجأة أن يقول ترامب لأربع عضوات في ​الكونغرس​، كلهم من غير البيض، أن "يعودوا" إلى "البلاد التي جاءوا منها". ولفتت الى إن ذلك يعد "عنصرية واضحة" ويتماشى مع التصور القومي الأبيض الذي يؤيده ترامب.

وختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إنه بينما يتجه ترامب بكل قوته صوب اليمين، يبدو أن مزاج الناس في بلاده يتحول صوب اليسار، حسبما تشير استطلاعات الرأي.