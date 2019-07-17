لاريجاني: ايران تواجه ظروف حرب اقتصادية

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان "ايران تواجه ظروف حرب اقتصادية جراء اجراءات الحظر الاميركية الجائرة"، مشيراً إلى أن "البلاد تواجه في الوقت الحاضر ظروف حرب اقتصادية ، وبطبيعة الحال تم اتخاذ التدابير المطلوبة على المستوى الاداري العام ، لكن ينبغي أيضا اتخاذ تدابير ايضا على مستويات ادنى".
ولفت إلى أن "الظروف الراهنة للبلاد تختلف تماما عن السنوات السابقة، وان قائد الثورة وفي ظل هذه الظروف ، اوعز بتشكيل المجلس الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث"، مشيراً إلى أنه "في الوضع الحالي، فان المشكلة الرئيسية لتعزيز القطاع الصناعي هي ضمان رأس المال المتداول للمصانع".
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