لاريجاني: ايران تواجه ظروف حرب اقتصادية

اكد رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​ ان "​ايران​ تواجه ظروف حرب اقتصادية جراء اجراءات الحظر الاميركية الجائرة"، مشيراً إلى أن "البلاد تواجه في الوقت الحاضر ظروف حرب اقتصادية ، وبطبيعة الحال تم اتخاذ التدابير المطلوبة على المستوى الاداري العام ، لكن ينبغي أيضا اتخاذ تدابير ايضا على مستويات ادنى".

ولفت إلى أن "الظروف الراهنة للبلاد تختلف تماما عن السنوات السابقة، وان قائد الثورة وفي ظل هذه الظروف ، اوعز بتشكيل المجلس الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث"، مشيراً إلى أنه "في الوضع الحالي، فان المشكلة الرئيسية لتعزيز القطاع الصناعي هي ضمان رأس ​المال​ المتداول للمصانع".