السفير الإيراني لدى الهند: طهران مستعدة للاستثمار في مصفاة بجنوب الهند

أوضح السفير ال​إيران​ي لدى ​الهند​ علي جكيني أن "إيران مستعدة للاستثمار في توسعة مصفاة بجنوب الهند"، موضحاً أنه "ليس لدينا حدود في العمل مع الهند سواء كان ذلك يتعلق بالاستثمار أو أي نوع من المشروعات المشتركة".

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