مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار لغم في جسرين بريف دمشق

أعلنت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، "ارتفاع عدد ضحايا انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية بسيارة كانت تقلّ أشخاصًا عائدين من أرضهم الزراعيّة في بلدة جسرين بالغوطة الشرقية بريف دمشق، بالقرب من معمل الكبريت المحاذي لطريق المليحة، إلى 3 قتلى و3 جرحى".
وفي السابع من الشهر الحالي، قُتل ثلاثة أطفال وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين على أطراف حي جوبر من الجهة الجنوبية.
وعمدت التنظيمات الإرهابية خلال وجودها في أي منطقة إلى تفخيخ الأراضي الزراعية والطرقات والمنازل والبنى العامة بالمفخخات والألغام، لإيقاع المزيد من الضحايا المدنيين.
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