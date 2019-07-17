مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار لغم في جسرين بريف دمشق

أعلنت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، "ارتفاع عدد ضحايا انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية بسيارة كانت تقلّ أشخاصًا عائدين من أرضهم الزراعيّة في بلدة جسرين ب​الغوطة الشرقية​ ب​ريف دمشق​، بالقرب من معمل الكبريت المحاذي لطريق المليحة، إلى 3 قتلى و3 جرحى".

وفي السابع من الشهر الحالي، قُتل ثلاثة أطفال وأصيب آخر جراء انفجار ​عبوة ناسفة​ من مخلفات الإرهابيين على أطراف حي جوبر من الجهة الجنوبية.

وعمدت التنظيمات الإرهابية خلال وجودها في أي منطقة إلى تفخيخ الأراضي الزراعية والطرقات والمنازل والبنى العامة بالمفخخات و​الألغام​، لإيقاع المزيد من الضحايا المدنيين.