زلزال بقوة 2.9 درجة يضرب مكسيكو سيتي

أفادت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل بأن "زلزالا صغيرا ضرب وسط ​مكسيكو​ سيتي وهز الأبراج والمباني السكنية"، مشيرةً إلى أن "شدة الزلزال بلغت 2.9 درجة في حي ألفارو أوبريجون".

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