الصحة الفلسطينية: نعاني من أزمة دوائية هي الأصعب بغزة

أفادت وزارة الصحة بغزة بأن "مستشفيات القطاع تعاني أزمة غير مسبوقة من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية"، مؤكدة "أنها الأصعب خلال سنوات الحصار الإسرائيلي"، موضحةً أن " احتياج الوزارة السنوي من الأدوية والمستهلكات الطبية بلغ 40 مليون دولار، توفر خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 10 مليون دولار للأدوية والمستهلكات الطبية من جهات مختلفة، وهذا يمثل نصف احتياج الوزارة في الستة أشهر".
ولفتت إلى ان "تراجع الاستجابات المختلفة مع احتياجات المرضى تسبب في حرمان 50% من مرضى قطاع غزة من العلاج"، مطالبة جميع الجهات بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لتلبية الاحتياجات الدوائية لمرضى الأورام وأمراض الدم والمناعة والكلى والأنواع المختلفة من الحليب العلاجي والأدوية العصبية والنفسية والأمراض المزمنة والحوامل والأطفال والرعاية الأولية".
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