دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ميركل تقول إن وزيرا للدفاع سيخلف فون دير لاين سريعا

برلين (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الثلاثاء إن وزيرا للدفاع سيقع عليه الاختيار سريعا بعد أن أعلنت أورسولا فون دير لاين أنها ستستقيل بغض النظر عن نتيجة الاقتراع في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء حول قرار تعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء مولدوفا الزائر يوم الثلاثاء "وزراء الدفاع هم قادة القوات المسلحة - لا يمكن ترك هذا المنصب شاغرا طويلا".

وأضافت "بالتالي لن يمر وقت طويل وسيكون بإمكانكم أن تعرفوا الأمر".

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)