شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحصر شامل لطلبات التصالح فى المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعمل حصر شامل عن كافة طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى سيتم التقدم بها، سواء التى سيتم قبولها أو رفضها، على أن يتم عرض هذه التقرير لكافة وسائل الإعلام من حين لآخر.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى المخالفات تم تطبيقه على أرض الواقع منذ أيام بمجرد صدور اللائحة التنفيذية، وهناك شروط ومستندات وإجراءات مطلوبة للتصالح فى بعض المخالفات وموقف الوحدات التى سيتم ستتوفر فيها الشروط والتى لن تنطبق عليها، مشددا على ضرورة عرض حصر شامل لكافة الطلبات وعرضها لوسائل الإعلام حتى يتسنى للمواطنين معرفة التفاصيل.

وأوضح عضو اللجنة، أن هناك 8 محظورات لن يشملها التصالح أبرزها البناء خارج الأحوزة العمرانية وفقا لأخر تصوير جوى فى 2017، والبناء على أراضى مملوكة للدولة، وقيود الارتفاع، وخطوط التنظيم، مؤكدا أن هناك نسبة لن تقل عن 10% من إجمالى عدد الوحدات المخالفة التى تتراوح لـ18 مليون وحدة لن تنطبق عليها شروط التصالح.