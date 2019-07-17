شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان": قانون صندوق دعم المرأة أبرز موضوعات دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد ابو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الحالى أبرزها بعض المجالس القومية، وقانون إنشاء صندوق رعاية المرأة المصرية، ومن المتوقع إقراراهم خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان.

وأوضح أبو حامد، أن مشروع قانون المجلس القومى للسكان، الذى وافقت عليه اللجنة يهدف لتحقيق استقلالية المجلس للقيام بالهدف المنوط به، بالإضافة لدوره فى مواجهة أزمة الزيادة السكانية ومتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 بشأن السكان، مشيدا بتعيين مقر للمجلس القومى للسكان، وأن هذه الخطوة تأتى فى إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع.

وأشار وكيل اللجنة، أن مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المرأة المصرية يهدف لتوفير مظلة رعاية اجتماعية للمرأة المصرية المعلية، كما يأتى فى إطار خطة الدولة وحرصها على الاهتمام بالمرأة المعلية، مشيدا بما شهده ملف ارعاية الاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية، وتم ترجمة ذلك فى الموازنة العامة للدولة.