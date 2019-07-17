شكرا لقرائتكم خبر عن "قطريليكس" يكشف محاولات قطر والإخوان تشويه التحالف العربى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن هناك محاولات جديدة لتنظيم الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر، لتشويه جهود قوات التحالف العربي فى اليمن، عبر نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب.

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ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن قطر وتنظيم الإخوان يحاولون تشويه صورة التحالف العربي بأكاذيب وافتراءات كثيرة حول دور الإمارات والسعودية في دعم الدولة اليمنية والجيش اليمنى، مبينا أن الإمارات لا تزال لاعبا في التحالف العربي، وهي مع السعودية بمثابة عينيان في رأس واحدة.

ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أن قطر تسعى للتأثير على الأوضاع في اليمن، والمنطقة بشتى الوسائل، من خلال اختلاق الأكاذيب والافتراءات ضد الإمارات والسعودية ومصر، موضحا أنه لن تنجح في هذا المخطط الخبيث.