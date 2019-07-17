شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": قانون الرى الجديد أبرز مشروعات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى من أبرز القوانين التى ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، بالإضافة لعدد من طلبات الإحاطة فى عدد من الموضوعات أبرزها تسعير المحاصيل الزراعية، وملف تقنين وضع اليد.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرى الجديد يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، بالإضافة لفض لتشابك بين الوزارات المختلفة، وتغليظ عقوبة التعدى على المجارى والقنوات المائية ونهر النيل، بهدف الحفاظ عليها من التعديات وترشيد استهلاك المياه.

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وأوضح رئيس اللجنة، أن ملف تقنين وضع اليد من أبرز الموضوعات التى تطرقت لها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، إلى جانب ملف تسعير المحاصيل الزراعية بالزامن مع زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، وانعكاس ذلك على المزارعين وعدم تحقيق هامش ربح مناسب، ثم آلية توزيع المقننات المائية.