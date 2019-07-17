شكرا لقرائتكم خبر عن النائب شكرى الجندى يطالب بالتنسيق بين "الصحة" وجامعة الأزهر لحل مشكلة التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الشيخ، شيخ الأزهر بالسماح لخريجى معاهد وكليات التمريض التابعة لجامعة الأزهر بالنقل والانتداب إلى مديريات الصحة بالمحافظات والتابعة لوزارة الصحة، رأفة ورحمة بالخريجات من البنات، نظرا لبعد محل إقامتهن عن التوزيع بمحافظات أخرى بعيدة، وأغلبهن من أبناء الأقاليم ومتزوجات.

وأضاف "الجندى"، فى تصريحات له، أنه فى هذه الحالة تقوم وزارة الصحة بتعيين بعض الخريجات من أبناء القاهرة الكبرى بمستشفيات جامعة الأزهر تعويضا عمن يتم نقلهم إلى مديريات الشئون الصحية من خريجات الأزهر.

ولفت النائب شكرى الجندى، إلى ضرورة توقيع بروتوكول بين وزارة الصحة وجامعة الأزهر يتيح هذا الأمر، بما يحقق المصلحة العامة للجميع ولتحقيق الاستقرار الأسرى.