شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية البرلمان" تُقر 4 قوانين و15 اتفاقية دولية بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن إنجازاتها بدور الانعقاد الرابع الذى انتهى مؤخرا ، عن عقد اللجنة عدد 108 اجتماعاً ، استغرقت 170 ساعة، أقرت خلالها 4 مشروعات قوانين و15 اتفاقية دولية.

وتمثلت مشروعات القوانين التى أقرتها اللجنة فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ( وافق المجلس عليه بتاريخ 7/7/2019)، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى (وافق المجلس عليه في الجلسة العامة بتاريخ 11/3/2019).

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية (وافق المجلس عليه في الجلسة العامة 12/3/2019 ، موافقة نهائية 16/4/2019)، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد أحمد العقاد وستون عضو أخرون(أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل نص المادة (64) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 (مدرج في جدول أعمال المجلس).

ومن أهم الاتفاقيات الدولية التى أقرتها اللجنة اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر بمع منظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018-2021، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، وانضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في جينيف بتاريخ 27/11/2014 واتفاق تيسير التجارة في اطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (اندونيسيا) في ديسمبر 2013.