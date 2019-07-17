شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى فاضحا "تميم": باع سيادة دولته وجعل قطر أشبه بالبنك المتحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح المحلل السياسى السعودى، خالد الزعتر، أمير قطر تميم بن حمد، مشيرا إلى أنه باع سيادة دولته وأصبح يشبه البنك المتحرك.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه بعد أن باع سيادة دولته، وجعل من قطر أشبه ما تكون بالبنك المتحرك، عبث بثروات شعب قطر لشراء مواقف سياسية، وضخ مليارات هنا وهناك للتأثير على القرار السياسي الغربي، جلس وحيداً لم يعبره أحد في احد شوارع لندن، المال لايصنع لك مكانة ولا سيادة، فحتى في الجلسة لوحدك.

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وكانت المملكة العربية السعودية، جددت رفض الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة وهو ما ينافي الحقيقة، مشددة على أن الجهات المختصة في المملكة هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.