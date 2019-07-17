شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تبحث حل مشكلة توقف محطة صرف صحى بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى حسين بشأن توقف محطة الصرف الصحي بقرية العجمين بمركز ابشواى بمحافظة الفيوم.

وأشارت مقدمة طلب الإحاطة إلى توقف المحطة منذ عدة سنوات رغم أنها تخدم ٥ قرى، مما أدى إلى تلوث البيئة بسبب تراكم مخلفات الصرف الصحي بالترع، مطالبة بسرعة تشغيل المحطة ، وعقب رئيس شركة المياه بالفيوم، مؤكداً تضامنه مع طلب النائبة، متعهدا بالعمل على حل المشكلة وتشغيل المحطة خلال أسابيع.

فى سياق آخر، أوصت لجنة الإدارة المحلية، بخصوص طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم ، بشأن المشروع الإسكاني الموجود شرق وغرب طريق الأوتوستراد والمسماة بعمارات صقر قريش والمتروكة منذ عام عام 1985 مهجورة دون سكن، بقيام محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتشكل لجنة مشتركة تضم نواب الدائرة بالاشتراك مع مقدم طلب الإحاطة، وزيارة المشروع على الواقع للاتفاق على إمكانية حل تلك المشكلة.

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