شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أكاديمية تركية تفضح أردوغان: الرئيس التركى أنشأ جيلًا لا يفهم ما يقرأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أنه تم نشر نتائج دراسة متابعة وتقييم المهارات الأكاديمية التى تجريها وزارة التعليم التركية كمنافس لكل من البرنامج الدولى لتقييم الطلاب والاتجاهات الدولية فى دراسة الرياضيات والعلوم، حيث استهدفت الدراسة طلاب الصفين الرابع والثامن فى تركيا بمشاركة 116 ألف طالب فى ألف و230 مدينة فى 81 مدينة تركية.

وأضافت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أن الدراسة كشفت عن معاناة الطلاب من قصور فى المهارات الأساسية وعجزهم عن إجراء أربع معاملات وعدم استيعابهم ما يقرؤون، حيث بدأ فشل الطلاب فى المرحلة الابتدائية وتزايد بانتقالهم إلى الصفوف العليا، كما أكد التقرير أنه خلال اختبارات اللغة التركية سجل 1.6 فى المئة من الطلبة مستويات متدنية، وبلغت هذه النسبة 16.4 % فى اختبارات الرياضيات، و9.4 % فى اختبارات العلوم، و4.4 % فى اختبارات الدراسات الاجتماعية.

ولفتت صحيفة "زمان"، إلى أن هذه الأرقام تعكس توافق نتائج دراسة متابعة وتقييم المهارات الأكاديمية مع البرنامج الدولى لتقييم الطلاب، ففى عام 2017 جاءت تركيا فى المرتبة الـ49 فى الرياضيات والمرتبة الـ52 فى العلوم والمرتبة الـ50 فى القراءة ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بحسب نتائج البرنامج الدولى لتقييم الطلاب.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه فيما يخص استيعاب الطلاب لما يقرؤون سجل 66.1 % من الطلاب مستويات متوسطة ومتدنية فى اختبار اللغة التركية، بينما سجل 33.9 % من الطلاب مستويات أعلى من المتوسط، وفقا لنتائج دراسة متابعة وتقييم المهارات الأكاديمية.